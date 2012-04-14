Представник BASF SE обраний головою Ради директорів South Stream Transport AG

Москва. Член Ради виконавчих директорів BASF SE Хеннінг Фошерау обраний головою Ради директорів компанії South Stream Transport AG.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», 13 квітня у центральному офісі компанії відбулося перше засідання Ради директорів South Stream Transport AG.

До складу Ради увійшли голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер, заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр Медведєв, генеральний керуючий концерну ENI Паоло Скароні, президент, головний виконавчий директор компанії EDF Анрі Прогліо, член Ради виконавчих директорів BASF SE Харальд Швагер і Хеннінг Фошерау.

«На засіданні був одноголосно обраний Х.Фошерау в якості голови Ради директорів компанії South Stream Transport AG», - йдеться у повідомленні.

Члени Ради директорів обговорили ключові питання співробітництва компаній-учасників проекту «Південний потік», включаючи бюджет проектної компанії, а також план заходів, необхідних для прийняття остаточного інвестиційного рішення в листопаді цього року.

«Морська ділянка газопроводу «Південний потік» - важлива ланка транскордонного інфраструктурного проекту, реалізація якого сприятиме подальшому зміцненню співпраці між Росією та Європейським Союзом. Я з нетерпінням чекаю початку роботи російських і європейських партнерів з будівництва газопроводу, яка, безсумнівно, буде злагодженою і плідною», - сказав Х.Фошерау.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» (South Stream) через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи.

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF — по 15%.

У III кварталі 2011 року була завершена розробка Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об'єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної і Центральної Європи.

У Зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення за проектом з обгрунтуванням їх здійсненності, оцінка екологічної безпеки і заходи щодо охорони довкілля, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.

20 січня 2012 року глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР затвердив докладний план заходів, які дозволяють приступити до будівництва газопроводу «Південний потік» у грудні 2012 року.

Перші постачання газопроводом заплановані на кінець 2015 року.