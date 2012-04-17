Україна готова запропонувати Йорданії проекти в енергетичній галузі – Президент

Амман. Україна готова запропонувати Йорданії проекти в енергетичній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович повідомив в інтерв'ю журналістам в Аммані.

За його словами, зараз тривають переговори щодо будівництва в Йорданії українськими компаніями електростанцій, що працюють на альтернативних джерелах енергії.

"Тобто наші енергетичні підприємства, в тому числі й енергетичного машинобудування, вони мають тут, так би мовити, добру рекламу, і вони конкурентоспроможні", - наголосив Президент.

Він не виключив, що Україна братиме участь у будівництві атомної електростанції в Йорданії, якщо тендер на будівництво виграє російська державна корпорація "Росатом".

Також В.Янукович зазначив, що Україна зацікавлена у будівництві на території Йорданії терміналів зі зберігання своєї експортної продукції. В тому числі мова йде про метал, промислову та сільськогосподарську продукцію, продукти харчування.

"Це питання зараз опрацьовується, і ми вважаємо його дуже перспективним", - наголосив Президент.