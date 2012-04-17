Ціна нафти знаходиться біля 2-денного максимуму на тлі статданих зі США

На світових торгах у вівторок, 17 квітня, ціна нафти змінюється різноспрямовано в районі максимальних відміток за останні два дні на тлі сильних статданих зі США.

Так, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже піднялася на 0,04 долара, або на 0,04% - до 102,97 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,46 долара, або на 0,39% - до 118,22 долара за барель.

У понеділок стало відомо, що обсяг роздрібних продажів у березні в США збільшився на 0,8% в порівнянні з лютим. Дані виявилися набагато кращими за прогнози аналітиків. На цьому тлі зміцнилися надії інвесторів на поліпшення перспектив американської економіки і попиту на нафту з боку одного з його найбільших світових споживачів, передає Bloomberg.