Японія співпрацюватиме з Україною у сфері ліквідації аварій на АЕС

Палата Представників парламенту Японії ухвалила Резолюцію щодо поглиблення дружніх зв’язків між Японією та Україною, включаючи співпрацю у сфері ліквідації аварій на АЕС.

Як повідомляє прес-служба МНС України, відповідний документ був прийнятий одноголосно японськими депутатами у присутності прем’єр-міністра Японії Йосіхіко Нода та міністра надзвичайних ситуацій України Віктора Балоги, який розпочав сьогодні офіційний візит до Токіо.

Як зазначається в Резолюції, на тлі розвитку двосторонніх відносин між Японією та Україною, яким цього року виповнилося 20 років, та у зв’язку з минулорічним Великим східнояпонським землетрусом і аварією на АЕС Фукусіма-1, Японія отримала значну щиросердну підтримку від уряду України та українського народу. Ця допомога справила глибоке враження, а також відкрила нову сторінку японсько-українських відносин. Палата Представників парламенту Японії висловлює щиру вдячність Україні.

У документі йдеться, що жахливий досвід аварій на АЕС, який пережили обидві країни, та спільні знання щодо швидкого реагування під час аварії та подолання наслідків після неї, мають слугувати не лише інтересам двох країн, а й стати міжнародним надбанням. «З цієї точки зору, Палата Представників називає епохальною подією підписання між урядами України та Японії Угоди про співробітництво у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях, яка буде укладена у середу, 18 квітня», - повідомляє прес-служба МНС.

Як зазначив прем’єр-міністр Японії Йосіхіко Нода, прийняття Резолюції стало надзвичайно важливим кроком у двосторонніх відносинах та співробітництві офіційного Києва та Токіо.

Ухвалена Резолюція є першим за останні 20 років документом, який японський парламент ухвалив стосовно пострадянських держав, зазначає прес-служба МНС.

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