РФ у I кварталі збільшила видобуток газу на 1,3% - до 185 млрд куб. м

Москва. Видобуток природного і попутного газу в Російській Федерації в січні-березні зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,3% і становив 185 мільярдів кубометрів.

Про це УНІАН повідомили в Росстаті.

У березні обсяг видобутку газу зріс на 2,9% порівняно з лютим і на 0,4% - порівняно з березнем 2011 року. Обсяг виробництва зрідженого і регазифікованого газу в першому кварталі зріс на 2,8% - до 3 млн. тонн.

Окрім цього, видобуток нафти за перший квартал зріс на 3,3% і становив 130 млн. тонн.

Згідно із прогнозом Міністерства економічного розвитку РФ, у 2012 році за основним сценарієм видобуток становитиме 697 млрд куб. м газу, за негативним – 682 млрд куб. м.

У 2013 році міністерство чекає видобуток на рівні 725 млрд куб. м за основним сценарієм і 706 млрд куб. м - за негативним, у 2014 році - 741 млрд і 716 млрд куб. м відповідно.Ч

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Транспортування газу «Північним потоком» знову призупиняється