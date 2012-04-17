Україна в І кварталі збільшила експорт електроенергії на 53%

Україна в січні-березні збільшила експорт електроенергії на 52,8%, або 631,3 млн кВт/год, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, - до 1827,3 млн кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У березні Україна збільшила експорт електроенергії на 62,5%, або 306,1 млн кВт/год, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 796,1 млн кВт/год.

Зокрема, в І кварталі експорт української електроенергії до Угорщини зріс на 50,8% - до 928,6 млн кВт/год, до Словаччини - на 0,8% - до 15,5 млн кВт/год, до Польщі - на 8,8% - до 160,3 млн кВт/год.

Експорт електроенергії до Молдови в І кварталі склав 165,9 млн кВт/год, що на 9,1% більше аналогічного періоду 2011 року, а до Румунії - зріс на 3% - до 55,5 млн кВт/год.

З початку року до Білорусі експортовано 501,5 млн кВт/год електроенергії, що на 27,4% більше аналогічного періоду 2011 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

У 2011 році Україна збільшила експорт електроенергії на 52,5%, або 2,215 млрд кВт/год, в порівнянні з 2010 роком - до 6,433 млрд кВт/год.

У 2011 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) - молдавський напрям, ДПЗД «Укрінтеренерго» - білоруський напрям.