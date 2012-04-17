«Київенерго» почало відключення споживачів від опалення

ПАТ «Київенерго» 16 квітня почало відключення споживачів Києва від опалення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні зазначається, що технологічно процес відключення займе кілька днів. В першу чергу від опалення відключають житлові будинки. Відключення об'єктів соціальної сфери – дитячих садків, лікарень і шкіл – здійснюватиметься за їх заявками.

Станом на ранок 17 квітня від опалення відключено 63,4% споживачів із більш як 16 тис. (житлофонд, адміністративні будівлі, об'єкти соцсфери), які обслуговує «Київенерго».

Впродовж опалювального сезону 2011/2012 на виробництво тепла і електроенергії всі виробничі потужності «Київенерго» використали 2,3 млрд куб. м газу і 961 тонну вугілля. За цей час на ТЕЦ було вироблено близько 4,5 млрд кВт/год. електроенергії й відпущено споживачам 12,4 млн. Гкал теплової енергії. Середня температура теплоносія становила 74,3°С.

«З технічної точки зору опалювальний сезон пройшов стабільно. Але традиційною залишилася проблема дефіциту коштів через відсутність компенсації різниці в тарифах на теплову енергію», – відзначив генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко.

За його словами, станом на початок квітня заборгованість бюджету перед «Київенерго» з різниці між діючими тарифами на теплову енергію і собівартістю її виробництва становить 2,8 млрд грн, а борги «Київенерго» за спожитий газ – 2,7 млрд грн.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2011/2012 на об'єктах соціальної сфери Києва почався 5 жовтня, в житлофонді – з 10 жовтня.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).