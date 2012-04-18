Нафта торгується різноспрямовано на тлі прогнозу МВФ

На світових торгах в середу, 18 квітня, ціни на нафту змінюються різноспрямовано на заяві МВФ з приводу розвитку світової економіки.

Так, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,2 долара, або на 0,19% - до 104,4 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,1 долара, або на 0,08% - до 118,68 долара за барель.

З оптимізмом на ринках сприйнято дані оновленої доповіді МВФ щодо перспектив світової економіки. Зокрема, Фонд підвищив прогноз із зростання світової економіки в 2012 році до 3,5% з 3,3%, що очікувалися в січні, і в 2013 році - до 4,1% з 4,0%. Прогнози МВФ, а також статдані з Європи стали позитивними факторами для ринку нафти, передає Bloomberg.

У той же час не дуже оптимістичними виявилися дані від API, згідно з якими запаси нафти в США на минулому тижні зросли на 3,4 мільйона барелів. У той же час Міненерго США може в середу повідомити, що запаси збільшилися лише на 1,8 мільйона барелів.