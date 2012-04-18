«Газпром» обговорив з Угорщиною питання надання «Південному потоку» національного статусу

Москва. Керівництво «Газпрому» обговорило з урядом Угорщини питання надання «Південному потоку» національного статусу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпрому" за підсумками зустрічі глави «Газпрому» Олексія Міллера з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

«Учасники переговорів розглянули хід реалізації проекту «Південний потік». Особливо було відзначено, що проект реалізується у строгій відповідності з графіком. Обговорено питання надання газопроводу статусу проекту національного значення», - сказано у повідомленні.

О.Міллер і В.Орбан підкреслили високу актуальність і значущість реалізації «Південного потоку», який відповідає стратегічним інтересам обох країн і європейського регіону загалом.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи.

У лютому 2008 року Росія і Угорщина підписали міжурядову угоду, яка передбачає приєднання Угорщини до проекту газотранспортної системи «Південний потік».

10 березня 2009 року «Газпром» і Magyar Fejlesztйsi Bank Zrt. (MFB) підписали Базову угоду про співпрацю у будівництві газопроводу і транзиті природного газу через територію Угорської Республіки в рамках проекту «Південний потік».

29 січня 2010 року «Газпром» і MFB виступили засновниками спільної проектної компанії (СПК) South Stream Hungary Zrt.

У жовтні 2011 року уряд Угорщини ухвалив рішення про зміну уповноваженої компанії в рамках реалізації проекту «Південний потік» на території Угорщини. Новим партнером стане MVM Zrt. (ЗАТ «Угорські енергетичні компанії»).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Транзитний гамбіт «Газпрому»: даю кредити з надією на банкрутство

«Нафтогаз»: Росія скоротила транзит газу до Європи вдвічі