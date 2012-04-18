Займання на шахті «Вуглегірська» ліквідовано, підприємство працює у звичному режимі

Займання на шахті «Вуглегірська» державного підприємства «Орджонікідзевугілля» в Донецькій області ліквідовано, підприємство приступило до роботи в звичайному режимі.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Єнакієвському теркомі Олександра Кучумова.

За його словами, вогнище спалаху було погашене рятувальниками ще вчора близько 14.30, акт про запуск шахти підписано о 22.15, а о 22.30 рятувальники вже залишили підприємство. Сьогодні перша зміна гірників спустилася в шахту.

В даний час на шахті продовжує вестися посилений контроль газової обстановки у виробках фахівцями ділянки вентиляції та техніки безпеки. Обстановка в нормі.

Точного висновку щодо причини займання поки що немає, її з'ясовує створена спеціальна комісія, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН,вчора о 9.35 на шахті «Вуглегірська» на горизонті 700 метрів було виявлено задимлення. У шахті працювали 144 гірники. Всіх шахтарів оповістили про задимлення і вивели на поверхню. Жертв і постраждалих немає.