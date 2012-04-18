Україна забезпечила збільшення транзиту газу до Європи після призупинення «Північного потоку»

За оперативними даними Об'єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», транзит російського природного газу через територію України, станом на 16 квітня 2012 року, збільшено на 17,3 млн. куб. м на добу і становить 258,4 млн. куб. м в добу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Укртрансгаз» забезпечив збільшення добових обсягів транзиту європейським споживачам через територію України», – говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, для порівняння: 15 квітня 2012 р. добовий обсяг транзиту становив 241,2 млн. куб. м (збільшення становило 7,1%).

Компанія відзначає, що збільшення транзиту європейським споживачам здійснюється згідно із заявками ВАТ «Газпром» в Ужгородському напрямі.

Нагадаємо, 15 квітня було почато планові роботи з налагодження систем управління для подальшої інтеграції двох ниток газопроводу «Північний потік» в єдину автоматизовану систему. Поставки цією трубою, що з’єднує напряму Росії та Німеччину по дну Балтійського моря, призупинено до кінця квітня.