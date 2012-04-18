У травні на автозаправках можна чекати на невелике зниження цін на паливо – експерт

Директор ТОВ «Консалтингова група «А-95» Сергій КУЮН прогнозує, що в травні на автозаправних станціях (АЗС) можна чекати на невелике зниження роздрібних цін на паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Нарешті, вперше за три місяці, перед Великодніми святами, почалося зниження цін на нафту з 125 до 118 доларів за барель», – сказав С.КУЮН.

При цьому він зазначив, що «якщо ці ціни залишаться на такому рівні, то вже в травні ціни на заправках мають знизитися».

За його словами, через високі роздрібні ціни на нафтопродукти, обсяги продажу в основних нафтотрейдерів впали на 10-15%.

Як повідомляв УНІАН, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів 16 квітня зменшилася на 3,15 долари – до 118,68 доларів за барель. Це сталося після того, як «шістка» міжнародних посередників за іранською ядерною програмою домовилася про новий раунд переговорів із Тегераном 23 травня.

Нагадаємо, ціни на українських АЗС зростають з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. Крім того, в січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпальне, які були проіндексовані на 9%.

З 6 по 13 квітня 2012 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,7-1,5% (в середньому на 0,9%). Середня по Україні роздрібна ціна на бензин А-95 вперше перевищила 11 грн/літр.