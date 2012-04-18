Україна і Японія уклали угоду про співпрацю під час надзвичайних ситуацій на АЕС
Україна та Японія уклали міжурядову угоду про співробітництво у сфері післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, міжурядову угоду підписано в Токіо в рамках офіційного візиту міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги до Японії.
Від уряду Японії угоду підписав міністр закордонних справ Коітіро Гемба.
Згідно з Угодою, сторони сприятимуть поліпшенню післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях у контексті впливу їх наслідків на людину та довкілля.
Крім того, угода передбачає об´єднання науково-технічного потенціалу і ресурсів, а також використання знань і досвіду фахівців та експертів обох держав у сфері подолання наслідків аварій на АЕС. Україна та Японія створять спільний комітет, який раз на рік проводитиме засідання.
Як підкреслили у прес-службі МНС, "для офіційного Токіо підписаний документ став першою угодою з іноземними державами у сфері ядерної безпеки, зокрема, подолання наслідків аварій на АЕС".
Міністр закордонних справ Японії К.Гемба високо оцінив підписану угоду і висловив сподівання, що Верховна Рада України якнайшвидше ратифікує цей документ. Водночас, японський дипломат відзначив необхідність розвитку двосторонніх відносин не лише у галузі ядерної безпеки, а й у інших сферах економіки. У свою чергу В.Балога від імені уряду запросив керівника зовнішньополітичного відомства відвідати Україну.
Крім того, питання двосторонньої співпраці у сфері подолання наслідків аварій на АЕС обговорювалися під час зустрічі В.Балоги зі спікером Палати представників парламенту Японії Такахіро Йокоміті.