На світових торгах ціна нафти демонструє мінімум за останній тиждень

На світових торгах у четвер, 19 квітня, ціна нафти знаходиться в районі мінімальних позначок за останній тиждень на тлі статданих щодо запасів сировини в США.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже впала на 0,05 долара, або на 0,05% - до 102,62 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,25 долара, або на 0,21% - до 118,22 долара за барель.

У середу стало відомо, що комерційні запаси нафти в США (за тиждень, що завершився 13 квітня, зросли на 3,9 мільйона барелів, або на 1,1%, - до 369 мільйона барелів. При цьому загальні запаси бензину знизилися на 3,7 мільйона барелів, або на 1,7%, і склали 214 мільйонів барелів.

У сформованій ситуації експерти вбачають тенденцію до зростання запасів нафти і при цьому не бачать передумов для зниження цін на сировину, передає Bloomberg.