Видобуток газу в Україні у І кварталі збільшився на 0,6%, нафти – скоротився на 2,5%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-березні збільшили видобування природного газу на 0,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 4,9 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, в січні-березні видобування нафти в Україні скоротилося на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 0,590 млн. тонн.

Видобування газового конденсату в Україні в січні-березні збільшилося на 8,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 245 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшилося на 7,1% – до 186 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 0,3% у порівнянні з 2010 роком – до 19,2 млрд куб. м. У 2011 році видобуток нафти в Україні скоротився на 5,9% у порівнянні з 2010 роком – до 2,424 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в 2011 році скоротився на 7,0% у порівнянні з 2010 роком – до 874,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 9,6% – до 0,721 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз України».