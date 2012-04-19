Госпсуд Києва визнав банкротом ДАК “Укрресурси”

Господарський суд Києва своєю постановою від 6 квітня 2012 визнав банкротом державну акціонерну компанію «Укрресурси» і відкрив ліквідаційну процедуру.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному у газеті «Голос України» № 71 (5321) від 19 квітня.

Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Ігоря Карелкіна.

Довідка УНІАН. ДАК «Укрресурси» займається купівлею і продажем газу, електроенергії та інших матеріально-технічних ресурсів.

У березні 2008 року Кабінет міністрів України передав повноваження з управління державними корпоративними правами ДАК "Укрресурси" від Держкомрезерву Міністерству економіки.