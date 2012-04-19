DTEK Group і данська Vestas підписали попередню угоду щодо проекту Ботієвської ВЕС

Компанії DTEK Group і Vestas Wind Systems A/S (Данія) підписали попередню угоду стосовно проекту Ботієвської вітряної електростанції (Запорізька обл.).

Про це сказано у повідомленні Vestas, оприлюдненому на сайті компанії.

«DTEK Group і Vestas підписали попередню угоду щодо проекту «Ботієво» в Україні. Як тільки замовлення стане твердим і безумовним, Vestas відразу ж зробить офіційне оголошення», – сказано у повідомленні.

Інших подробиць компанія не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, у кінці 2011 року ТОВ «Вінд Пауер», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК, розпочало реалізацію проекту будівництва вітроелектростанції прогнозною потужністю 200 МВт на Ботієвському майданчику (Запорізька обл.).

Нагадаємо, ДТЕК планує вкласти 1,85 млрд євро у будівництво вітропарків «ДТЕК Приазовський» (Запорізька обл.) і «ДТЕК Мангуш» (Донецька обл.) до 2018 року.

«ДТЕК Приазовський» складатиметься з трьох майданчиків: Ботієвського, Приморського і Бердянського. Загальна потужність вітропарку – 500 МВт, Ботієвського майданчика – 200 МВт, Приморського і Бердянського – по 150 МВт.

Довідка УНІАН. ДТЕК – приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату Ахметову.

Vestas Wind Systems A/S - один із найбільших у світі виробників вітрогенераторів.