Приватизовані обленерго можуть бути продані російським компаніям — експерт

Приватизовані обленерго можуть через кілька років бути проданими російським компаніям.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив член наглядової ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

На його думку, нові власники обленерго самостійно не в змозі будуть забезпечити мільярдні інвестиції в модернізацію зношеного устаткування, і тому може бути створено консорціум, на зразок газового.

«У мене така думка, що той газовий консорціум, який десь маячить у майбутньому, нам здаватиметься дитячою забавкою, порівняно з електроенергетичним консорціумом, який може з'явитися в Україні. Тобто фактично компанія ДТЕК віддасть і генерації, і частину мереж в руки російських компаній», - сказав Ю.Корольчук.

Він вважає, що планована консолідація «Енергоатому» і «Укренерго» - це теж крок у напрямі можливого створення консорціуму, «у тому, що ведеться приватизація, через кілька років - передача усіх цих об'єктів російській стороні».

Процеси з продажем пакетів обленерго, що відбуваються, експерт назвав імітацією приватизації. Зокрема, при продажу пакетів акцій «Дніпрообленерго» і «Вінницяобленерго» «одна сторона підігравала іншій. У даному випадку компанія Григоришина підіграла компанії Ріната Ахметова».

«Виходить, що насправді відбувається розподіл між основними гравцями, яких п'ять — це Рінат Ахметов з компанією ДТЕК, Ігор Коломойський, VS Бабакова («ВС Енерджі Інтернешнл Україна»), Костянтин Григоришин і брати Суркіси. Це п'ять груп, які фактичний володіють всією електрогенерацією України», - сказав він.

На думку Ю.Корольчука, ці «дрібні групи» і головний гравець — компанія ДТЕК - якийсь час поексплуатують обленерго, зароблять грошей, а далі продадуть не європейським компаніям, а «нашим вічним партнерам, заклятим друзям, російській стороні».

Експерт вважає, що приватизація обленерго не виконала своєї головної місії — знайти ефективного власника, який розв'яже проблеми цих компаній. «По факту ми побачили те, що просто відбувається дорозподіл і утвердження тих компаній, які реально володіли і генераціями, і обленерго, які мали там своїх менеджерів, що керують усіма процесами», - додав він.

Ю.Корольчук також відзначив, що Фонд держмайна не зробив жодного реального кроку для того, щоб оцінити вартість майна обленерго і перспективи їх вартості в найближчому майбутньому.

«Надходження до бюджету мінімальні. Тому що ті компанії, які сьогодні продали, - це сумарно близько 5 млрд грн. Зараз ще завершать приватизацію кількох обленерго, і, швидше за все, цифра наблизиться, максимум, до 7 млрд грн... Ця цифра має бути хоча б удвічі більшою — 1-2 млрд дол. Хоча і це мало насправді, тому що... у нас є великий потенціал експортувати електроенергію. Тому всі ці нюанси теж потрібно було враховувати», - пояснив експерт.