Вітропарк «Новоазовський» збільшив потужність до 57,5 МВт

ТОВ «Вітряний парк «Новоазовський» (Донецька обл.) збільшило потужність свого генерувального устаткування до 57,5 МВт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України.

«Потужність вітропарку збільшилася до 57,5 МВт. Тепер працюють 23 вітряні установки», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики, скоректувала встановлену потужність вітропарку до 57,5 МВт.

Як повідомлялося, ТОВ «Вітряний парк «Новоазовський» реалізує проект будівництва вітряної електростанції загальною проектною потужністю 107,5 МВт. Станція буде обладнана 43 вітроенергетичними установками Fuhrlander питомою потужністю 2,5 МВт.

Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає питання виділення ТОВ «Вітряний парк «Новоазовський» 48,8 млн. євро для будівництва 13 установок Fuhrlander через Фонд чистих технологій (Clean Technology Fund), керований банком.

Довідка УНІАН. ТОВ «Вітряний парк «Новоазовський» реалізує проект будівництва вітряної електростанції загальною проектною потужністю 107,5 МВт. Компанії «Вітряний парк «Новоазовський», «Вітряний парк «Очаківський» і «Вітряний парк «Березанський» (дві останні - Миколаївська обл.) діють у рамках інвестиційного проекту «Вітряні парки України», розробленого однойменним ТОВ.