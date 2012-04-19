Путін заявляє, що "Газпром" повинен продовжити роботу з країнами-транзитерами

"Газпром" повинен продовжити роботу з країнами-транзитерами, незважаючи на розширення газопроводу "Північний потік" і майбутнє введення в дію "Південного потоку", які повинні забезпечити газотранспортну незалежність Російської Федерації.

Про це сказав прем'єр-міністр РФ Володимир Путін на зустрічі з главою "Газпрому" Олексієм Міллером, передає РІА "Новости".

"Робота з усіма нашими партнерами повинна продовжуватися і будуватися на взаємовигідній основі", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у січні-березні 2012 р. Україна скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20%, або на 5,847 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 23,339 млрд куб. м.

Скорочення транзиту пов'язано з тим, що "Газпром" переорієнтовував частину поставок з українського на білоруський напрям.

У лютому "Газпром" заявив, що значення України для експорту російського газу після запуску "Південного потоку" і розширення "Північного потоку" впаде до нуля.

У листопаді 2011 року була запущена перша черга стратегічного газопроводу "Північний потік" потужністю 27,5 мільярда кубометрів. Влада РФ на тлі складних газових переговорів з Україною доручили "Газпрому" прискорити реалізацію іншого стратегічного проекту - "Південний потік", причому будувати цей морський газопровід максимальною потужністю - 63 мільярди кубометрів газу за рік.