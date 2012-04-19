Комерційні поставки газу по другій нитці "Північного потоку" розпочнуться у жовтні – Міллер

Комерційні поставки газу по другій нитці газопроводу "Північний потік", який сполучає Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, розпочнуться в жовтні.Про це сказав голова "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Путіним, передає РІА "Новости".

"Ми розпочали виконання пусконалагоджувальних робіт, у вересні розпочнеться заповнення другої нитки буферним технічним газом, а у жовтні ми почнемо комерційні поставки", - сказав О.Міллер.

Як повідомлялося, вчора оператор проекту "Північний потік" компанія Nord Stream AG заявила, що укладання другої нитки газопроводу "Північний потік" достроково завершилося у середу.

Раніше повідомлялося, що поставки газу трубопроводом "Північний потік" були припинені 15 квітня, їх планується відновити наприкінці квітня для проведення планових робіт з налагодження систем управління для подальшої інтеграції двох ниток газопроводу "Північний потік" в єдину автоматизовану систему. Терміни робіт з налагоджування систем управління були узгоджені з партнерами Nord Stream.

Після виходу на проектну потужність обох ниток повністю автоматизована газотранспортна система зможе транспортувати 55 мільярдів кубометрів газу на рік з Росії до Європи протягом, як мінімум, 50 років.

Нагадаємо, газопровід "Північний потік" спроектовано без проміжних компресорних станцій. Кожна з двох ниток складається з трьох секцій з різною товщиною стінки, яка відповідає рівням робочого тиску всередині газопроводу впродовж всього маршруту з Росії до Німеччини.

"Північний потік" (Nord Stream) довжиною 1,2 тисячі кілометрів вже поставляє російський газ до Німеччини. Акціонерами оператора проекту - компанії Nord Stream AG - є російський "Газпром" (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).