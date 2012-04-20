Ціна нафти зростає на тлі обвалу долара

На світових торгах у п'ятницю, 20 квітня, ціна нафти зростає на тлі падіння курсу долара і побоювань щодо можливих перебоїв поставок іранської нафти.

Так, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,32 долара, або на 0,31% - до 102,59 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent виросла на 0,2 долара, або на 0,17% - до 118,2 долара за барель.

Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США в четвер, 19 квітня, скоротився до 79,56 пункту з 79,59 пункту до кінця попередніх торгів. У п'ятницю зниження триває - вже долар втратив 0,05%, досягнувши 79,51 пункту.

Ще однією важливою темою для ринку нафти залишається Іран. У Багдаді на 23 травня заплановано проведення чергового раунду переговорів представників Тегерана і "шістки" міжнародних посередників з врегулювання ситуації навколо іранської ядерної проблеми. Незважаючи на чутки про те, що на цій зустрічі може бути підняте питання про пом'якшення санкцій Євросоюзу стосовно поставок іранської нафти, можливість перебоїв з поставками зберігається, передає Bloomberg.