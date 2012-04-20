НКРЕ затвердила порядок доступу до ГТС і сховищ газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ) затвердила порядок доступу до газотранспортної системи (ГТС) України, що надає суб'єктам ринку рівні права з доступу до системи й підземних сховищ газу (ПСГ).

Як повідомили УНІАН у комісії, такий порядок НКРЕ затвердила у четвер.

Зокрема, порядок затверджено на виконання положень закону «Про засади функціонування ринку природного газу», прийнятого Верховною Радою влітку 2010 року в рамках виконання зобов'язань, узятих Україною при вступі до Європейського енергетичного співтовариства.

Порядок обумовлює процедури надання замовникам послуг із транспортування газу магістральними і розподільними газопроводами, послуг зі зберігання газу, а також послуг із приєднання об'єктів систем газопостачання замовників до магістральних і розподільних газопроводів.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.