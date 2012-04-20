Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 0,6% - експерти

З 13 по 20 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,5-0,6% (в середньому на 0,6%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 13 по 20 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 0,6% - з 10,27 грн/літр до 10,33 грн/літр;

на бензин А-92 – збільшилися на 0,6% - з 10,78 грн/літр до 10,84 грн/літр;

на бензин А-95 – збільшилися на 0,6% - з 11,16 грн/літр до 11,23 грн/літр;

на дизельне паливо – збільшилися на 0,5% - з 10,22 грн/літр до 10,27 грн/літр.

Нагадаємо, ціни на АЗС ростуть з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку зросла майже на 20%, а гуртова вартість бензину і ДП в Україні – більш ніж на 12% і 7% відповідно.

Крім того, в січні 2012 р. набули чинності нові ставки акцизних зборів на бензини і дизпаливо, які були проіндексовані на 8,9%. Таким чином, акциз на бензин підвищився з 182 євро/тонна до 198 євро/тонна, що еквівалентно 18 коп./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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