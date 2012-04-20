Акціонери «Південного потоку» домовилися спочатку будувати сухопутну гілку газопроводу

Москва . Акціонери «Південного потоку» домовилися спочатку будувати північну гілку сухопутної частини газопроводу "Південний потік" до Австрії, а потім південну гілку - на південь Італії.

Про це повідомив журналістам у Новому Уренгої голова італійської компанії Eni Паоло Скароні, передає РІА “Новости”.

"Це питання в компетенції "Газпрому" й країн-транзитерів, ми домовилися, що гілка на південь Італії буде реалізована після завершення будівництва першої сухопутної гілки до Австрії", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що перші комерційні поставки газу по "Південному потоку" планується почати в грудні 2015 року.

Проект "Південний потік" реалізується з метою диверсифікації маршрутів поставок природного газу європейським споживачам. У третьому кварталі 2011 року було завершено розробку зведеного техніко-економічного обгрунтування "Південного потоку", що об'єднав у собі ТЕО морської ділянки і ТЕО ділянок, що проходять по території країн Південної та Центральної Європи.

Туреччина 28 грудня 2011 року видала Росії остаточний дозвіл на прокладання "Південного потоку" в своїх водах, знявши останню перешкоду на шляху цього проекту. Після цього прем'єр-міністр РФ Володимир Путін 30 грудня доручив "Газпрому" прискорити початок реалізації проекту "Південний потік", приступивши до його будівництва в 2012 році, а не в 2013 році, як планувалося раніше. "Газпром" підготував новий графік будівництва газопроводу, яке почнеться в грудні 2012 року. Президент РФ Дмитро Медведєв доручив будувати "Південний потік" у варіанті максимальної потужності - 63 мільярди кубометрів на рік.

Передбачається, що газопровід складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярда кубометрів кожна. Введення першої з них поки заплановано на грудень 2015 року, виведення на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року. Орієнтовна вартість "Південного потоку" становить 15,5 млрд євро, 10 млрд із яких доводиться на морську ділянку, а 5,5 млрд євро - на сухопутну.

Акціонерами компанії-оператора морської ділянки газопроводу "Південний потік" - South Stream Transport AG є "Газпром" (50%), італійська Eni - 20%, німецька Wintershall і французька EDF - по 15%.

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