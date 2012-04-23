Єгипет заявив про розірвання угоди про постачання газу Ізраїлю

Егіпетська влада заявила про розірвання договору щодо постачання до Ізраїлю природного газу, повідомляє ВВС.

Офіційною причиною стало порушення пунктів контракту між країнами, повідомили в єгипетській компанії EGAS.

Ізраїльська сторона вже заявила про неприйнятність розірвання контракту. Компанія-імпортер газу має намір отримати компенсацію за перебої з поставками, викликані численними вибухами на газопроводі з моменту зміни влади в Єгипті. Всього з початку 2011 року газопровід підривали 14 разів. Близько сорока відсотків газу, що використовується Ізраїлем, поставлялося з Єгипту.

Вважається, що угода про постачання газу була вкрай непопулярною серед єгипетського населення - колишній президент країни Хосні Мубарак продавав природний газ занадто дешево.