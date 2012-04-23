На ціну нафти чинить тиск припинення поставок з Іраку і статдані з Китаю

На світових торгах у понеділок, 23 квітня, ціна нафти змінюється різноспрямовано на тлі припинення поставок сировини з Іраку, а також статданих з Китаю.

Так, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже опустилася на 0,09 долара, або на 0,09% - до 103,79 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent виросла на 0,07 долара, або на 0,06% - до 118,83 долара за барель.

Як повідомляють ЗМІ, поставки нафти з північних родовищ в Іраку були припинені 21 квітня через аварії на території сусідньої Туреччини. Обсяг експорту ресурсу з цих регіонів становить 450-500 тисяч барелів на день.

Неоднозначною для котирувань сировини виявилася статистика з ділової активності в промисловості Китаю. Індекс, обчислюваний аналітиками HSBC, виріс в квітні, за попередньою оцінкою, до 49,1 пункту з 48,3 пункту в березні. Показник залишається нижчим за позначку 50 пунктів, що свідчить про зниження активності в секторі шостий місяць підряд, проте зростання індексу говорить про поступове пожвавлення економіки, передає Bloomberg.