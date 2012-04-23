Уряд має намір реабілітувати "забруднені" території

Кабінет міністрів України розглядає можливість реабілітації територій, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам прем'єр-міністр України Микола Азаров після відвідин Наукового центру радіологічної медицини.

«Є всі підстави, нарешті, відновити, вдихнути життя в ці спорожнілі, безжиттєві території, міста, населені пункти. А це все - робочі місця і додатковий дохід нашому бюджету, нашій країні», - сказав М.Азаров.

Прем'єр відзначив, що в Київській області, за межами території, що безпосередньо примикає до зруйнованої Чорнобильської АЕС, не залишилося практично населених пунктів, де існує підвищений рівень радіації.

Зокрема, М.Азаров сказав, що з 2,5 тисяч таких населених пунктів залишився лише 31.

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