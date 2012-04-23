Помер гендиректор Рівненської АЕС Колісниченко

Учора, 22 квітня, помер генеральний директор ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» Михайло Колісниченко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП НАЕК «Енергоатом».

У повідомленні зазначається, що на 53-му році життя у М.Колісниченка несподівано зупинилося серце.

Нагадаємо, М.Колісниченко очолював Рівненську АЕС з 2008 року.

Довідка УНІАН. Рівненська АЕС - перша в Україні АЕС з водо-водяними енергетичними реакторами. Будівництво АЕС розпочалося у 1973 році. Два перші енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-440 були введені в експлуатацію в 1980-1981 роках, третій енергоблок (ВВЕР-1000) - у 1986 році, четвертий - у 2004 році.