Кабмін розраховує за півтора року завершити будівництво НБК на Чорнобильській АЕС

Кабінет Міністрів України розраховує за півтора роки завершити будівництво нового безпечного конфайменту над об'єктом «Укриття» на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні журналістам після відвідування Наукового центру радіологічної медицини.

«Мені дуже приємно сказати, що 26 квітня буде закладено камінь, розпочнеться будівництво укриття на зруйнованій Чорнобильській АЕС. Ми, нарешті, впродовж дуже обмеженого часу, півтора роки, закриємо цю проблему», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня 2011 року Україна спільно з партнерами-донорами Чорнобильських фондів провела Конференцію зі збору коштів для завершення чорнобильських проектів (донорську конференцію).

За її результатами 31 країна, а також Європейська комісія і ЄБРР погодилися надати «левову частку» необхідної суми коштів - було зібрано близько 550 млн. євро.

Після Конференції робота зі збору коштів не припинялася, і низка країн і міжнародних інститутів оголосили про виділення необхідних додаткових фінансових ресурсів.

Потреба в коштах на реалізацію чорнобильських проектів - 740 млн. євро.

Голова Держагентства з управління Зоною відчуження Володимир Холоша прогнозував завершення робіт з монтажу нового безпечного конфайменту і встановлення його в проектне положення над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС до кінця 2015 року.

В.Холоша також уточнив, що за оцінками агентства, частка українського субпідряду у виконанні робіт зі спорудження НБК становитиме близько 30%, а на будівельно-монтажних роботах буде задіяно від 2,5 до 3 тисяч працівників.