Україна найближчим часом може отримати статус асоційованого члена у ЦЕРН - Клюєв

Україна в найближчій перспективі може отримати статус асоційованого члена у Європейській організації ядерних досліджень (ЦЕРН).

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За його словами, це дозволить значно збільшити участь українських вчених у перспективних міжнародних проектах.

Секретар РНБО нагадав, що українські вчені ефективно співпрацюють з ЦЕРН уже багато років - вони успішно брали участь у проекті зі створення Великого андронного колайдера та інших експериментальних установок.

А.Клюєв підкреслив, що для України важливо розширювати практичне використання нових технологій, потенціал високотехнологічної промисловості.

Дуже важливим для майбутнього України секретар РНБО назвав виховання нового покоління вчених, здатних розвивати вітчизняні науку і технології у широкій інтеграції у світові наукові процеси.

Коментуючи підписання минулого тижня міжурядової угоди про співробітництво у сфері реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях, А.Клюєв сказав, що Україна і Японія можуть співпрацювати на базі міжнародного науково-практичного технологічного центру, який планується відкрити на Чорнобильській АЕС.

За його словами, угода створила правові основи для подальшого об'єднання науково-технічного потенціалу і ресурсів, а також використання досвіду фахівців обох країн у сфері подолання наслідків аварій на атомних станціях.

А.Клюєв нагадав, що на базі ЧАЕС Україна планує за підтримки МАГАТЕ приступити до створення міжнародного науково-практичного технологічного центру. Його розробки зможуть стати надбанням вчених усього світу, а отже - вагомим внеском у підвищення глобальної ядерної безпеки, зазначив він.

«Країни, які пережили такі страшні катастрофи на атомних електростанціях, цілком природно прагнуть до координації зусиль не тільки з ліквідації їхніх наслідків, а й для недопущення подібного у майбутньому», - сказав А.Клюєв.