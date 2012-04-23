Німецький експерт: Росія повинна зрозуміти, що найкращий вихід – тристоронній консорціум

Київ. 23 квітня. УНІАН. Росія повинна зрозуміти, що в питанні української ГТС «найкращий вихід зі становища для всіх – це тристоронній консорціум, а не спроба вирішити питання з Україною білоруським шляхом».

Про це в коментарі Інституту Горшеніна заявив директор Центру імені Бертольда Бейца при Німецькій раді із зовнішньої політики Александр Рар.

Зокрема, німецький експерт розповів, що на міжнародній конференції в Нюрнбергу комісар Єврокомісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер заявив, що немає необхідності будувати дорогі труби - Nabucco чи третю гілку Nord Stream, коли з'явилася можливість взяти участь у модернізації газових мереж через Україну, і закликав Євросоюз зробити це своїм пріоритетом.

«У Німеччині створюється європейський консорціум. Поки що туди ввійшли, здебільшого, німецькі компанії, але ввійдуть й інші європейські, які вже запропонували конкретну концепцію для модернізації газово-трубних систем України. Це не повномасштабна операція з модернізації всіх труб, але найголовніших відтинків транзиту українського і російського газу через Україну на захід. Тут з'явилася конкретика, з'явилися західні можливості профінансувати, нехай і частково, цей проект», - розповів А.Рар.

За його словами, «вся заковика нині, з одного боку, в законодавстві України, яка все ще не може визначитися, наскільки вона готова приватизовувати чи віддавати в концесію свої газові системи. І, звичайно, в Росії, яка, на мій погляд, повинна зрозуміти, що найкращий вихід зі становища для всіх – це тристоронній консорціум, а не спроба вирішити питання з Україною білоруським шляхом. Придбати повністю газові системи України під себе, контролювати їх і сісти на них, створивши таким чином старий радянський енергетичний комплекс. Це план «Газпрому». Але його важко реалізувати, зокрема й з політичних причин».

«Значно вигідніше було б будувати саме тристоронній консорціум. І в рамках цього консорціуму, мені видається, можна всім заробити і всім виграти», - відзначив А.Рар.

У свою чергу, генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин Симонов упевнений, що єдиною зацікавленою в українській трубі особою є компанія «Газпром», проте говорити про приватизацію української ГТС поки що немає приводу.

У коментарі Інституту Горшеніна він заявив: «Таке поняття як українська ГТС сьогодні потрібна лише одному суб'єктові – компанії «Газпром». За великим рахунком, вона більше ні для кого немає сенсу. Тому, якщо йтиметься про приватизацію газотранспортної системи, зрозуміло, що робитися це може тільки під «Газпром», і двох думок бути не може, тому що іншого газу в цій трубі все одно не виявиться».

«Якщо ви берете у «Газпрому» 40 млрд. кубів на рік, (так, частина йде на спалювання для забезпечення транзиту, але все одно, на внутрішні потреби також доволі пристойні обсяги йдуть), то треба розуміти, що, природно, тут єдиним интересантом може бути тільки «Газпром». І жодні правила «третього пакета» не спрацюють, бо навіть Європа не знає, як організувати незалежний бізнес з управління трубами. Але ж це історія стара, тому я особисто жодного руху в бік приватизації ГТС не бачу, а бачу навпаки, спроби переконати всіх, що ніякої приватизації не буде і що труба залишиться державною», - заявив К.Симонов.

*** 24 квітня в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Хто приватизує українську ГТС?».