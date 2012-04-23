«Нафтогаз» відкрив «Чорноморнафтогазу» нову кредитну лінію на 3,4 млрд грн

НАК «Нафтогаз України» уклав договір з ДАТ «Чорноморнафтогаз» (АР Крим, Сімферополь) на відкриття кредитної лінії в розмірі 3,396 млрд грн.

Про це сказано в повідомленні ДАТ «Чорноморнафтогаз», опублікованому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, договір укладено 18 квітня 2012 року, а 19 квітня «Чорноморнафтогаз» отримав перший транш в рамках зазначеної кредитної лінії - 100 млн грн.

Кредит надається на безвідсотковій основі «з метою фінансування заходів з реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів з технічного розвитку, ремонту та модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості».

Нагадаємо, в червні 2011 р. «Нафтогаз» і «Чорноморнафтогаз» вже підписували договір про надання кредиту на 1,278 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

У даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу - 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».

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