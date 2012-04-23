З 1 травня запрацюють нові тарифи на електроенергію

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ,) встановила тарифи на електроенергію для населення, яке споживає понад 800 кВт/год на місяць на рівні 42-54,72 коп. за 1 кВт/год, ввівши таким чином нові категорії споживачів з 1 травня 2012 року.

Про це сказано в повідомленні НКРЕ, оприлюдненому на сайті комісії.

Зокрема, для міського населення, яке споживає понад 800 кВт/год на місяць, тариф становитиме 54,72 коп. за 1 кВт/год, для сільського населення - 50,58 коп. за 1 кВт/год.

Для міського і сільського населення, що проживає у будинках, обладнаних електроплитами, і споживає понад 800 кВт/год на місяць, тариф становитиме 42 коп. за 1 кВт/год.

Для міського і сільського населення з електроопалювальними установками, а також для населення, яке проживає в багатоквартирних не газифікованих природним газом будинках, і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, за умови споживання понад 800 кВт/год на місяць з 1 травня по 30 вересня тариф становитиме 42 коп. за 1 кВт/год.

При цьому для них з 1 жовтня по 30 квітня (в опалювальний сезон) при споживанні понад 1800 кВт/год на місяць тариф також становить 42 коп. за 1 кВт/год.

Решту тарифів не змінено.

У повідомленні наголошується, що кількість споживачів, які споживають понад 800 кВт/год на місяць, становить 1,1% (200 тис. абонентів) загальної кількості, проте вони споживають близько 9% (3,1 млрд кВт/год на рік) загального обсягу споживання електроенергії населенням.

При цьому сказано, що зазначені зміни тарифів на електроенергію не поширюються на 99% сімей.