Україна оголосить ще три конкурси з укладення угод про розподіл продукції

Україна в найближчі тижні оголосить ще три конкурси з укладення угод про розподіл продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр екології і природних ресурсів України Едуард Ставицький сьогодні журналістам у Києві.

«У найближчі тижні будуть анонсовано ще три конкурси», - сказав він.

При цьому він додав, що 2 конкурси будуть на родовища на глибоководному шельфі Чорного моря, і один конкурс – на сухопутній частині.

За його словами, найближчим часом уряд повинен ухвалити рішення з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Кабінету Міністрів, у 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розподіл продукції (УРП).

Нагадаємо, в лютому Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзовської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. До кінця 2012 року планується також підготувати і провести конкурси на укладення УРП щодо Слобожанської (Харківська область), Скіфської і Фороської (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносних ділянок.

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