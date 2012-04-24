Ціна нафти впала на очікуваннях статданих зі США

На світових торгах у вівторок, 24 квітня, ціни на нафту падають на тлі очікувань статданих зі США щодо запасів палива.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже опустилася на 0,2 долара, або на 0,19% - до 102,91 долара за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,11 долара, або на 0,09% - до 118,6 долара за барель.

Як очікують експерти, Міністерство енергетики США повідомить в середу про зростання комерційних запасів нафти на 2,65 мільйона барелів за тиждень до 371,7 мільйона барелів.

Крім того, ринки з негативом сприйняли коментарі аналітиків про те, що США "розкриють" стратегічні резерви нафти, якщо ЄС введе ембарго на поставку нафти з Ірану, передає Bloomberg.