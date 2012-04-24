До парламенту подано законопроект про «плаваючу» ставку акцизу на нафтопродукти

Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроект про введення «плаваючої» ставки акцизного збору на нафтопродукти.

Відповідний законопроект (№10379 від 23 квітня) про внесення змін до Податкового кодексу України зареєстровано у Верховній Раді 23 квітня 2012 року.

Уряд пропонує поточні ставки акцизного податку прийняти як базові на період до кінця 2012 року.

При цьому до базової ставки кожної декади буде додаватися або відніматися (залежно від середньої вартості нафти Brent (DTD) на біржі ICE (InterContinental Exchange Futures) за попередню декаду) коректувальна сума, яка не може перевищувати 50% базової ставки.

Згідно з законопроектом, при середній біржовій ціні нафти нижче за 105 дол. за баррель до базової ставки додаватиметься коректувальна сума, що розраховується як різниця між 105 дол. за барель і біржовою ціною (з урахуванням курсу "долар США – євро" за відповідну декаду і кількості барелів у тонні – 7,62). Тобто в цьому випадку акцизний податок буде збільшено.

При середній біржовій ціні нафти в межах 105-125 дол. за баррель коректування базової ставки проводитися не буде.

При середній біржовій ціні нафти вище за 125 дол. за барель від базової ставки відніматиметься коректувальна сума, що розраховується як різниця між 125 дол. за барель і біржовою ціною (з урахуванням курсу "долар США – євро" за відповідну декаду і кількості барелів у тонні – 7,62). Тобто в цьому випадку акцизний податок буде знижено.

Згідно з документом, ставки акцизного податку на бензини авіаційні, пальне для реактивних двигунів і зріджений газ коректуванню не підлягають.

Крім того, згідно з документом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у нафтогазовому комплексі, повинен публікувати значення коректувальної суми і середньої ціни одного бареля нафти Brent (DTD), що склалося на біржі ICE у попередній декаді, не пізніше 13:00 першого дня поточної декади.

Як повідомлялося, раніше уряд України принципово схвалив рішення запровадити «плаваючу» ставку акцизного збору на нафтопродукти.