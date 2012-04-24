«Чорноморнафтогаз» відкоректував суму кредитної лінії від «Нафтогазу»

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (АР Крим, Сімферополь) відкоректував суму кредитної лінії від НАК «Нафтогаз України».

Про це сказано у повідомленні ДАТ «Чорноморнафтогаз», опублікованому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

«Замість вказаної загальної суми позики у 3 395 750 000,00 слід читати 2 395 750 000,00. Всі інші дані корекції не потребують», – сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН,23 квітня «Чорноморнафтогаз» повідомив про укладення кредитного договору з НАК «Нафтогаз України» на відкриття кредитної лінії у розмірі 3,396 млрд грн.

Договір укладено 18 квітня 2012 р., а 19 квітня «Чорноморнафтогаз» одержав перший транш у рамках вказаної кредитної лінії – 100 млн. грн.

Кредит надається на безвідсотковій основі «з метою фінансування заходів щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів щодо технічного розвитку, ремонту і модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості».

Нагадаємо, в червні 2011 р. «Нафтогаз» і «Чорноморнафтогаз» уже підписували договір про надання кредиту на 1,278 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» є 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».