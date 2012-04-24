У конкурсі «Нафтогазу» на закупівлю правових послуг візьмуть участь дві компанії

Сьогодні у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розкриття пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг у галузі права, які надаватимуться компанії в поточному році на території України і, у разі потреби, на території інших країн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з процедурою відкритих торгів, конкурсні пропозиції подали дві компанії: товариство з обмеженою відповідальністю «Шпехт» (м. Київ, Україна; ціна пропозиції 7,480 млн. грн) і товариство з обмеженою відповідальністю «Лоуренс Грехем (СІАЙЕС) ЛЛП» (м. Лондон, Великобританія; ціна пропозиції 884 тыс. долл. США).

Закупівля послуг здійснюється за процедурою відкритих торгів; оголошення про заплановану закупівлю було оприлюднене 16 березня 2012 р.

До переліку послуг у галузі права входять, зокрема, юридичні послуги, юридичний супровід зовнішньоекономічної діяльності компанії, представлення інтересів компанії у судах та інших органах іноземних держав, іноземних і міжнародних арбітражах тощо.

Компанія оголосить переможця закупівлі послуг у галузі права після оцінки представлених учасниками пропозицій у визначені законодавством терміни.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.