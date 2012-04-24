Росія буде зацікавлена в транзиті через Україну і після введення обхідних газопроводів – Язєв

Москва. Росія буде зацікавлена в транзиті газу через територію України і після введення в експлуатацію обхідних газопроводів – «Північного потоку» і «Південного потоку».

Про це президент Російського газового товариства, депутат Держдуми РФ Валерій Язєв сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«Я не пам'ятаю, щоб хтось із керівників «Газпрому» хоч один раз сказав, що ми побудуємо «Південний потік» і ваша українська ГТС буде не потрібна. Немає там таких дурнів у «Газпромі», - сказав В.Язєв.

При цьому він відзначив, що роль і значення ГТС справді зменшуватиметься, що не дасть змоги керівництву України використовувати «ціновий шантаж».

В.Язєв наголосив, що Росія налаштована на подальшу співпрацю з українськими колегами, і це як на користь України, так і РФ.

«Це на користь України знайти форми співпраці і після пуску «Південного потоку», - сказав він.

При цьому президент Російського газового товариства зазначив, що «Південний потік» планується запустити до 2016 року, а за прогнозами голови «Газпрому» Олексія Міллера обсяг поставок газу до Європи до 2020 року збільшитися на 100 млрд куб. м.

За його словами, з одного боку, ЄС упроваджує енергоефективні технології, що діє на користь скорочення споживання газу, проте при цьому згортається атомна енергетика. Окрім того, використання газу набагато екологічніше, аніж використання вугілля.

Окрім того, В.Язєв наголосив, що на користь збільшення поставок газу йде також падіння обсягів видобутку в Європі, зокрема в Норвегії.

«Збільшення на 100 млрд реальне, і істотна частина – це російський газ», - сказав він.

«Українська ГТС буде потрібна, і справа української сторони, щоб зайняти своє місце під сонцем і робити кроки назустріч російському «Газпрому» у справі конструктивної співпраці. Вони (Україна - УНІАН) якось дотепер йдуть неконструктивно, пасивно займають вичікувальну позицію, що з неба на них звалиться благо. Але так не буває», - сказав В.Язєв.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив, що «Газпром» продовжить переведення транзиту з території України на інші маршрути - через Білорусь і нові морські газопроводи.

«Це поки що тільки перші результати, ми на початку великого шляху з перерозподілу обсягів транзиту газу з території України на користь нашої дочірньої компанії «Белтрансгаз» і нових морських газопроводів», - сказав С.Купріянов.

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