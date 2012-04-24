Консорціум із управління ГТС не вигідний Україні й не цікавий Європі - Плачков

Створення тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою не вигідний для України й не цікавий для Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков у ході круглого столу «Хто приватизує українську ГТС?», організованого Інститутом Горшеніна.

За словами І.Плачкова, створення консорціуму цікаве лише Росії, але економічно не вигідне Україні. «Не потрібен консорціум і країнам Західної Європи. Починаючи з кінця 1990-х років ми обговорюємо цю тему, і я вважаю, що нам час припинити це робити», - додав експерт.

При цьому І.Плачков зазначив, що російсько-українські переговори щодо газу поновляться перед початком опалювального сезону. «Росія повернеться до переговорів лише тоді, коли відчує, що можна добитися від України швидких і важких рішень на свою користь», - додав І.Плачков.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня цього року секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв заявив, що Україна готова створити двосторонній українсько-російський газовий консорціум у разі надходження «вигідної» пропозиції.

«Якщо на двосторонній основі послідують однозначно вигідні для України пропозиції, то все може бути. Найважливіше – наші національні інтереси. А вони полягають у тому, щоб транзит російського газу до Європи гарантовано здійснювався саме через Україну, а не в обхід, і в подальшій перспективі, і як можна в більших обсягах», - сказав він.

При цьому А.Клюєв зазначив, що тристоронній консорціум із модернізації української газотранспортної системи (ГТС) за участю представників України, Росії та Євросоюзу кращий, ніж двосторонній.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС, але його формат поки не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

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