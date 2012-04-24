Україна і Японія підписали додатковий договір щодо теплосанації соцоб'єктів

Державне агентство екологічних інвестицій України і Організація з розробки нових енергетичних і промислових технологій (НЕДО, Японія) підписали додатковий договір щодо реалізації нових проектів теплосанації об'єктів соціальної інфраструктури на загальну суму 101,37 млн. євро.

Про це на прес-конференції сьогодні повідомив міністр екології і природних ресурсів України Едуард Ставицький.

За його словами, в рамках підписаної угоди буде реалізовано 319 проектів теплосанації освітніх і лікувальних установ у 7 областях України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Київській, Івано-Франківській, Рівненській областях і Криму.

При цьому Е.Ставицький зазначив, що 51 проект з 319 вже реалізовані в Криму.

Завершити реалізацію проектів планується до початку навчального року.

Е.Ставицький також повідомив, що всього на сьогодні Держагентством екологічних інвестицій затверджено 1001 проект цільових екологічних (зелених) інвестицій у 24 регіонах України на загальну суму 3,8 млрд грн. Реалізація цих проектів дасть змогу скоротити викиди парникових газів на 295 тисяч тонн CO2 еквівалент.

Е.Ставицький також зазначив, що на сьогодні японська сторона розглядає можливість збільшення обсягів зелених інвестицій, що дасть змогу реалізувати проект теплосанації об'єктів соціальної інфраструктури і в інших областях України. «Всі області, які підготують документи, зможуть взяти участь у проектах зелених інвестицій», - сказав він.

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