У переговорах із модернізації ГТС «м'яч» знаходиться на українській стороні - ЄБРР

У переговорах із модернізації ГТС між Україною і Європейським Союзом «м'яч» знаходиться на українській стороні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку по Туреччині, країнам Східної Європи, Кавказу й Центральної Азії Олів'є Декамп у вівторок на прес-конференції в Києві.

Говорячи про те, чи проводилися зустрічі з керівництвом України з приводу модернізації ГТС і чи триває переговорний процес, О.Декамп сказав: «Без змін, «м'яч» на українській стороні».

При цьому він зазначив, що для Європи залишається цікавою газотранспортна система України, оскільки дешевше її модернізувати, ніж будувати новий трубопровід.

За словами О.Декампа, фахівці ЄС готові дати рекомендації Україні щодо управління не лише ГТС, але й у питаннях енергетичної безпеки країни загалом.

Нагадаємо, Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управлінню ГТС, але його формат поки не визначено. Україна раніше наполягала на тристоронній моделі - за участю ЄС.

12 березня цього року секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв заявив, що Україна готова створити двосторонній українсько-російський газовий консорціум у разі надходження «вигідної» пропозиції.

«Якщо на двосторонній основі послідують однозначно вигідні для України пропозиції, то все може бути. Найважливіше – наші національні інтереси. А вони полягають у тому, щоб транзит російського газу до Європи гарантовано здійснювався саме через Україну, а не в обхід, і в подальшій перспективі, і як можна в більших обсягах», - сказав він.

При цьому А.Клюєв зазначив, що тристоронній консорціум із модернізації української газотранспортної системи (ГТС) за участю представників України, Росії та Євросоюзу кращий, ніж двосторонній.

Довідка УНІАН. 19 липня 2011 року НАК «Нафтогаз України» підписав із ЄБРР і ЄІБ документи про кредитування модернізації ГТС України. Згідно з документами, кошти по 154 млн дол. від кожного банку планується виділити на 15 років під держгарантії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

ЄБРР і ЄІБ можуть виділити «Нафтогазу» кредит на модернізацію ГТС уже до кінця року