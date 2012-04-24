Створенню консорціуму має передувати переведення частини ГТС в реверс – Тодійчук

Перш ніж створювати консорціум із управління газотранспортною системою, Україна повинна перевести в реверс частину своїх трубопровідних потужностей для отримання газу з європейського спотового ринку.

Таку думку висловив президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club» Олександр Тодійчук у ході круглого столу «Хто приватизує українську ГТС?», організованого Інститутом Горшеніна.

За словами О.Тодійчука, використання в реверсному режимі частини трубопровідних потужностей української ГТС можна організувати без шкоди транзиту російського газу через територію України. «Україна має зведені трубопровідні потужності, не задіяні в транспортуванні російського газу до ЄС. Ми можемо через Словаччину приєднатися до об'єднаної газотрубопровідної системи Європи й отримувати з неї практично будь-який газ. Уже сьогодні є позитивні сигнали з Німеччини щодо закупівлі газу на спотовому ринку цієї країни», - сказав експерт і додав: «Не скористатися такою можливістю було б великою помилкою з боку української влади. Ми повинні зберегти за собою можливість отримати газ із Європейського Союзу. Як мінімум, ми повинні забезпечити собі можливість закачувати європейський газ у наші підземні сховища в літній період, коли ціни на спотовому європейському ринку, як мінімум, удвічі нижчі за ціни на газ за довгостроковими контрактами».

Разом із тим, О.Тодійчук не виключає, що «Газпром», не зацікавлений у виході України на європейський спотовий ринок газу, може блокувати ухвалення технічних рішень щодо реверсу української ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня цього року в ЗМІ була опубліковано інформацію про те, що «Нафтогаз України» планує підписати з німецькою компанією RWE короткостроковий контракт на поставки в Україну через трубопроводи Словаччини газу, купленого в Європі.

Варіант реверсного використання частини газотранспортної системи дозволить імпортувати до країни газ по трубопроводах не лише з Росії, але й з Євросоюзу. Такі заходи дозволять знизити ціну імпортного газу на вітчизняному ринку.

Угода стане «пробною кулею» й розрахована на невеликі обсяги поставок - «Нафтогаз» має намір поки імпортувати з Європи близько 3 млн куб. м газу на добу. Але сам факт може зробити вирішальний вплив на подальші позиції України в переговорному процесі з «Газпромом».

Крім того стало відомо, що представники України провели переговори з Туреччиною та Болгарією з приводу використання одного з турецьких LNG-терміналів із тим, щоб потім організувати поставки газу через газотранспортну систему Болгарії в Україну.