Нафта набирає в ціні на статданих зі США. Експерти прогнозують подальше подорожчання

На світових торгах в середу, 25 квітня, ціни на нафту зростають на тлі статданих зі США щодо запасів палива.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже зросла на 0,09 долара, або на 0,02% - до 103,64 долара за барель.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,13 долара, або на 0,11% - до 118,29 долара за барель.

Згідно зі статистичними даними API, запаси нафти в США скоротилися на 985 тисяч барелів. Запаси бензину зменшилися на 3,64 мільйона барелів, дистилятів - на 3,56 мільйона барелів. Як відзначають експерти, ситуацію можна розцінювати як фактор зростання ринку, передає Bloomberg.

Офіційну статистику щодо запасів "чорного золота" опублікує пізніше в середу Міністерство енергетики США.

Крім того, на ринок тиснув прогноз аналітиків банку Goldman Sachs, на думку яких, темпи зростання попиту випереджають збільшення видобутку нафти, що буде сприяти підвищенню цін надалі, незважаючи на сповільнення глобальних економічних темпів.