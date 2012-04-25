«Центренерго» в І кварталі збільшило збиток в 2,3 рази - до 174,4 млн грн

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Центренерго» (Київська обл.) в січні-березні 2012 року збільшила чистий збиток в 2,3 рази, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 174,385 млн грн.

Про це сказано в річній звітності компанії, опублікованій в Єдиній системі комплексного розкриття інформації НКЦБФР.

Згідно з повідомленням, у січні-березні ц.р. «Центренерго» збільшило чистий дохід на 52,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 2,209 млрд грн, а також збільшило валовий дохід (виручку) від реалізації на 52,4% - до 2,651 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році «Центренерго» збільшило чистий прибуток в 3,7 рази, або на 25,614 млн грн, - до 35,230 млн грн, в порівнянні з 2010 роком.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку».