Між СБ і МВФ немає розбіжностей щодо реформи тарифів на газ в Україні - заява СБ

Між Світовим банком (СБ) і Міжнародним валютним фондом (МВФ) немає розбіжностей щодо реформи тарифів на газ в Україні. Про це йдеться у заяві СБ, переданій агентству УНІАН.

«На нашу думку, таку програму (з питань ціни на газ і енергоефективності - УНІАН) слід розпочинати з реформи тарифів і підтримувати її програмою надання адресної допомоги соціально незахищеним громадянам, а також здійсненням низки заходів щодо поліпшення енергоефективності. Між Світовим банком і Міжнародним валютним фондом не існує жодних розбіжностей з цього питання», - наголошується у заяві.

Окрім того, Світовий банк готовий підтримати проект у сфері енергоефективності, який опікуватиметься розв’язанням проблеми централізованого теплопостачання. Банк також готовий підтримати програми адресної соціальної допомоги, які допоможуть домогосподарствам з низьким рівнем доходів пом'якшити вплив високих тарифів у тому випадку, якщо влада готова здійснювати тарифні реформи.

Наприкінці минулого тижня деякі ЗМІ з посиланням на віце-президента Світового банку Філіппа Ле Уеру, оприлюднили інформацію про позицію СБ щодо перспектив співпраці України і МВФ. Зокрема, сказані ним слова були подані в контексті того, що виділення грошей МВФ пов'язане з підвищенням ціни на газ, і якщо Україна підвищить тарифи, то це негативно позначатиметься на всіх громадянах країни і є неправильним.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова заявила, що голова Національного банку Сергій Арбузов і міністр фінансів Юрій Колобов продовжують переговори з Міжнародним валютним фондом.