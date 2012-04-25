«Київенерго» в І кварталі збільшило збиток в 3,7 разів

ПАТ «Київенерго» (Київ) у січні-березні збільшило чистий збиток у 3,7 разів, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, - до 328,689 млн грн.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному в інтернет-виданні Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-березні «Київенерго» збільшило чистий дохід на 33,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, - до 4,939 млрд грн., а також збільшило валовий дохід (виручку) від реалізації на 33,2% - до 5,901 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 2011 рік «Київенерго» завершило з чистим збитком 1,375 млрд грн проти 157,334 млн грн прибутку за підсумками 2010 року.

Довідка: ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).