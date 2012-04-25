«Укртатнафта» завершила І квартал зі збитком 127 млн. грн

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) завершило січень-березень з чистим збитком 126,871 млн. грн, тоді як за аналогічний період 2011 року чистий прибуток компанії становив 587,148 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-березні «Укртатнафта» збільшила чистий дохід на 14,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 4,606 млрд грн, а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 16,5% – до 6,123 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 2011 рік «Укртатнафта» завершила з чистим збитком 1,085 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий прибуток компанії становив 0,378 млрд грн.

Довідка УНІАН.«Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.