Литва запропонувала Білорусі письмово відповісти на питання про будівництво АЕС

Білорусі запропоновано у письмовій формі дати відповіді на питання, пов'язані з недотриманням зобов'язань перед Литвою при планованому будівництві АЕС.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ Литви.

«Усних відповідей білоруської делегації на питання, поставлені членами комітету під час засідання, було недостатньо, тому комітет попросив додатково представити відповіді у письмовій формі. Питання білоруській стороні були надіслані ще в січні», - сказано у повідомленні МЗС Литви.

Це передбачено звітом Комітету зі здійснення Конвенції ООН про оцінку дії на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), опублікованим 16 квітня.

«Попередні висновки і рекомендації комітету щодо можливого порушення міжнародного права Білоруссю будуть представлені у вересні», - мовиться у висновку звіту.

Документ є узагальненням засідання в Женеві 20-23 березня, на якому обговорювалася скарга Литви щодо будівництва АЕС у Білорусі. Нагадаємо, основною претензією до Білорусі є вибір майданчика для АЕС – він розміщений близько до Вільнюса.

У МЗС Литви нагадують, що скарга була подана у Комітет зі здійснення Конвенції ЕСПО в червні 2011 року. За оцінкою литовських відомств, дії білоруської сторони суперечать конвенції: Мінськ досі не представив відповідей на питання про будівництво атомної електростанції, не було публічної дискусії і двосторонніх консультацій, проте цей проект продовжує розвиватися.

«Білорусь уже в січні 2009 року почала підготовчі роботи із будівництва атомної електростанції біля Островця, за 50 км від литовської столиці, але взяти участь в оцінці дії на навколишнє середовище Литву запросила тільки в серпні 2009 року. При цьому Конвенція ЕСПО передбачає, що роботи з будівництва об'єкта, який матиме міждержавний вплив, можна почати тільки після всіх процедур оцінки дії на навколишнє середовище і проведення публічних слухань», - відзначають у МЗС Литви.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2012 року Мінприроди Білорусі надіслало лист Міністерству навколишнього середовища Литовської Республіки із запрошенням обговорити в Мінську питання і врегулювати наявні розбіжності, пов'язані з будівництвом Білоруської і Вісагінської АЕС, а також виконанням положень Конвенції ЕСПО.

Білоруська сторона пропонувала литовській визначити зручну дату і час у лютому або на початку березня 2012 року для проведення консультацій, а також повідомити про ухвалене рішення і про склад литовської делегації. Проте ніяких повідомлень із Міністерства навколишнього середовища Литви так і не надійшло.

Довідка УНІАН. Литва виступає проти будівництва білоруської АЕС біля своїх кордонів і мала намір подати скаргу у МАГАТЕ на Білорусь за вибір Островецького майданчика.

Представники Міненерго Білорусі, своєю чергою, запевняють, що з Литвою неодноразово проводилися консультації.